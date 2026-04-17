Nuovo Digitrapper al Murri | la tecnologia che protegge i piccoli

Al reparto di Pediatria dell’ospedale Murri è stato installato un nuovo Digitrapper, un dispositivo tecnologico progettato per la tutela dei bambini. L’intervento è stato possibile grazie alla collaborazione tra imprese locali e la società pubblica Tennacola spa, che hanno contribuito all’aggiornamento della struttura sanitaria. La tecnologia mira a offrire strumenti più avanzati per garantire la sicurezza dei pazienti più piccoli durante le cure.

Il reparto di Pediatria dell’ospedale Murri riceve un potenziamento tecnologico fondamentale grazie all’intervento congiunto delle imprese locali e della società pubblica Tennacola spa. Il nuovo Digitrapper, destinato al monitoraggio diagnostico dei più piccoli, è stato consegnato ufficialmente dall’Ast Fermo dopo una raccolta fondi promossa per rispondere alle necessità cliniche del presidio ospedaliero. L’impatto della tecnologia avanzata sulla diagnosi pediatrica. L’introduzione del Digitrapper nel reparto guidato dalla dottoressa Veronica Albano rappresenta un salto qualitativo nella gestione delle patologie infantili, in particolare per quanto riguarda il reflusso gastroesofageo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo Digitrapper al Murri: la tecnologia che protegge i piccoli Notizie correlate Tecnologia e solidarietà: dal cuore dei Lions un nuovo strumento per i piccoli pazienti di ForlìLa dotazione tecnologica dell’Unità operativa di Pediatria dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì si arricchisce di un nuovo, importante,... Dal distacco al legame eterno: il Golden che protegge la neonataUn Golden Retriever di nome Bo ha stabilito un legame profondo con la piccola Lou, una neonata, superando i mesi di iniziale diffidenza attraverso un... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fermo, donato un digitrapper alla Pediatria del Murri; Fermo: donato un Digitrapper alla Pediatria dell’ospedale Murri; Pediatria, nuova strumentazione al Murri grazie alla solidarietà del territorio; Ast Fermo, donato un Digitrapper alla Pediatria del Murri. Grinta: Porte aperte alla generosità del territorio. Pediatria, nuova strumentazione al Murri grazie alla solidarietà del territorioDonazione realizzata grazie alla rete tra imprese del territorio e Tennacola Ancora una volta siamo lieti e orgogliosi di aprire le porte del nostro ospedale alla grande generosità del territorio, de ... youtvrs.it Ast Fermo, donato un Digitrapper alla Pediatria del Murri. Grinta: «Porte aperte alla generosità del territorio»FERMO - L'importante strumentazione diagnostica è stata donata su iniziativa di alcune aziende del Fermano per tramite della Tennacola spa. Albunia: «Le aziende che collaborano con noi hanno subito ri ... cronachefermane.it