L'auto si ribalta sulla Statale 131 la moglie chiama i soccorsi ma il marito muore dopo una settimana di agonia

Da fanpage.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente sulla Statale 131 si è concluso con la morte di Giovanni Ladu, 79 anni, una settimana dopo l’incidente. L’uomo e la moglie erano a bordo di un’auto che si è ribaltata. La moglie ha chiamato i soccorsi, ma purtroppo lui non ce l’ha fatta. La famiglia è sotto shock per questa tragedia.

Giovanni Ladu, 79 anni, è morto dopo essere rimasto ferito insieme alla moglie in un incidente d’auto sulla Statale 131, nella Provincia di Oristano. Neanche l'elisoccorso è riuscito a salvarlo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

