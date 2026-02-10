L'auto si ribalta sulla Statale 131 la moglie chiama i soccorsi ma il marito muore dopo una settimana di agonia

Un incidente sulla Statale 131 si è concluso con la morte di Giovanni Ladu, 79 anni, una settimana dopo l’incidente. L’uomo e la moglie erano a bordo di un’auto che si è ribaltata. La moglie ha chiamato i soccorsi, ma purtroppo lui non ce l’ha fatta. La famiglia è sotto shock per questa tragedia.

