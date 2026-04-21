Munari e la sfida del volto | 100 volti in 30 minuti di creatività

Il 12 settembre 1965, attraverso la rubrica I Segreti del Mestiere, Munari ha illustrato un metodo per rappresentare il volto umano. Ha proposto un esercizio in cui si scompongono gli elementi principali del viso, come occhi, naso e bocca, per stimolare la sperimentazione visiva. In un tempo di 30 minuti, ha sfidato a creare 100 volti partendo da questa tecnica, evidenziando un approccio pratico e rapido alla rappresentazione del volto.

Il 12 settembre 1965, attraverso la rubrica I Segreti del Mestiere, Munari ha tracciato un percorso metodologico per la rappresentazione del volto umano, proponendo un esercizio di sperimentazione visiva basato sulla scomposizione degli elementi fondamentali quali occhi, naso e bocca. La sfida consiste nel trovare nuove modalità di collegamento tra queste parti, esplorando una gamma infinita di materiali e strumenti per definire le linee che compongono un viso. La disciplina della forma tra tecnica e sperimentazione. L’approccio suggerito dal maestro impone dei limiti precisi per evitare che l’ampiezza del tema diventi dispersiva: la rappresentazione deve concentrarsi su una visione frontale e piatta dell’anatomia umana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Munari e la sfida del volto: 100 volti in 30 minuti di creatività Notizie correlate One Piece 2: Verso la Rotta Maggiore – Tra nuovi volti e la sfida impossibile di ChopperDall'ingresso di Joe Manganiello nei panni di Crocodile all'azzardo della CGI per il medico della ciurma: tutto quello che c'è da sapere sul ritorno... Bari, al via le audizioni: cerca 100 volti per San Nicola 2026Bari si prepara a vivere uno dei momenti più profondi della sua identità collettiva: le selezioni per il Corteo storico di San Nicola 2026 sono... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Legnano Basket dilaga contro Desio (87-63), ora le ultime due sfide per la corsa playoff; Campo largo o campo minato? La sfida del PD e di Pizzutelli per il 2027; Mondovì Volley, un altro tie-break vincente e due punti sulla Pan Alfieri Cagliari; Volley B1/F – Missione compiuta! Mondovì Volley si impone 3-1 sul campo di Bellusco. Munari, l'uomo che voleva far vedere l'ariaA Milano, una piccola mostra sul maestro che con il gioco e con l'ironia riuscì a cambiare lo sguardo sull'arte ... corriere.it SKIROLL - In nazionale Riccardo Masiero, Riccardo Munari, Elisabetta Bernardi, Alessandro Corradi e Alba Mortagna dello Sci Club Valdobbiadene ASD, Francesco Chiaradia dello Sci Club Orsago. Direttore tecnico il vicentino Emanuele Sbabo. #FisiVeneto - facebook.com facebook