Bari al via le audizioni | cerca 100 volti per San Nicola 2026

A Bari sono iniziate le audizioni per selezionare circa 100 figuranti che parteciperanno al Corteo storico di San Nicola nel 2026. Le prove sono aperte e mirano a individuare i partecipanti per la rievocazione che si svolgerà tra circa tre anni. La selezione coinvolge persone di diverse età e background, chiamate a contribuire alla rappresentazione storica della tradizione locale.

Bari si prepara a vivere uno dei momenti più profondi della sua identità collettiva: le selezioni per il Corteo storico di San Nicola 2026 sono ufficialmente aperte, con l’obiettivo di individuare circa 100 nuovi figuranti che animeranno la rievocazione. Le audizioni, che vedranno il coinvolgimento diretto della direzione artistica e degli organizzatori, si snoderanno tra il 20 e il 24 aprile nei vari Municipi della città, aprendo le porte a tutti i cittadini maggiorenni che desiderano partecipare a questa manifestazione di fede e tradizione. Il calendario delle audizioni nei Municipi baresi. Per garantire una partecipazione che non resti confinata al centro, ma che abbracci l’intero tessuto urbano, la macchina organizzativa ha disposto un piano itinerante che toccherà ogni circoscrizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, al via le audizioni: cerca 100 volti per San Nicola 2026 Notizie correlate Bari sconfitto al San Nicola, le proteste dei tifosi all'esterno dello stadioAl termine della partita persa in casa dai biancorossi, contro il Südtirol, un gruppo di supporter locali si è radunato davanti all'ingresso della... Bari-Palermo 0-3: biancorossi annientati al San NicolaLa squadra di Inzaghi sbanca l'Astronave: succede tutto nel secondo tempo con le reti di Le Douaron, Pohjanpalo e Ranocchia Risultato negativo per la... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bari, festa di San Nicola 2026; al via l'installazione delle luminarie in piazza del Ferrarese; Conto alla rovescia per la Festa di San Nicola 2026 a Bari: a giorni il montaggio delle grandi luminarie; Bari si prepara a celebrare San Nicola, al via il montaggio delle luminarie; Bari, Festa di San Nicola 2026: al via il montaggio delle luminarie in piazza del Ferrarese. Corteo Storico di San Nicola 2026: al via le selezioni per 100 figurantiBARI - Sono ufficialmente aperte le selezioni per partecipare al Corteo Storico di San Nicola 2026, uno degli eventi più rappresentativi della città di Bari, capace ogni anno di unire tradizione, devo ... giornaledipuglia.com Corteo storico san Nicola, al via le selezioni dei figuranti. Si parte dai cinque MunicipiI preparativi in città sono già iniziati, ma ora tocca ai baresi: partono le selezioni per il corteo storico di san Nicola 2026, uno degli appuntamenti più importanti e identitari per la città. Come o ... bari.repubblica.it Regalare sorrisi e spensieratezza. Nasce con questo obiettivo l'associazione "ImprovvisaMente", che sorrisi e spensieratezza li ha voluti donare con una rappresentazione teatrale ai detenuti dell'istituto penitenziario "Borgo San Nicola" di Lecce. Due ore di all - facebook.com facebook Sport: è pronta la nuova gara per la gestione dello stadio San Nicola: la famiglia De Laurentiis non potrà più usufruire della concessione gratuita dell'impianto come avvenuto negli ultimi 8 anni x.com