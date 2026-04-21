Multati per volantinaggio alla Magistri Cumacini | la replica degli Anticorpi Militari

La settimana scorsa, tre membri del gruppo Anticorpi Militari sono stati fermati dalla polizia locale mentre distribuivano volantini davanti all’Itis Magistri Cumacini di Como. Durante l’operazione, sono stati identificati e multati per aver effettuato il volantinaggio senza autorizzazione. La vicenda ha suscitato reazioni all’interno del gruppo, che ha deciso di rispondere con una dichiarazione pubblica.

La scorsa settimana tre Anticorpi Militari (gruppo comasco contro la militarizzazione) sono stati identificati e multati dalla polizia locale mentre distribuivano volantini ai ragazzi che uscivano dall'Itis Magistri Cumacini di Como. La sanzione è arrivata perché secondo la polizia i ragazzi, che.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Anticorpi militari marciano in divisa contro la guerra: multati dalla polizia localeLa scorsa settimana tre Anticorpi Militari (gruppo comasco contro la militarizzazione) sono stati Identificati e multati dai Vigili Urbani mentre... Comitato Sì per la riforma della giustizia: Macri replica su indipendenza dei magistri**Un comitato del Sì alla riforma della giustizia è stato varato a Castiglion Fiorentino**, con una manifestazione di solidarietà in sala della...