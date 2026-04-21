Anticorpi militari marciano in divisa contro la guerra | multati dalla polizia locale

La scorsa settimana, tre membri di un gruppo comasco che si oppone alla militarizzazione sono stati fermati e multati dalla polizia locale mentre distribuivano volantini presso un istituto scolastico della città. I militanti indossavano le divise e si trovavano all’interno di un istituto scolastico, contestualmente all’attività di sensibilizzazione. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla loro identificazione e al pagamento di una sanzione amministrativa.