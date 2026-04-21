Anticorpi militari marciano in divisa contro la guerra | multati dalla polizia locale
La scorsa settimana, tre membri di un gruppo comasco che si oppone alla militarizzazione sono stati fermati e multati dalla polizia locale mentre distribuivano volantini presso un istituto scolastico della città. I militanti indossavano le divise e si trovavano all’interno di un istituto scolastico, contestualmente all’attività di sensibilizzazione. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla loro identificazione e al pagamento di una sanzione amministrativa.
La scorsa settimana tre Anticorpi Militari (gruppo comasco contro la militarizzazione) sono stati Identificati e multati dai Vigili Urbani mentre distribuivano volantini dall’ITIS Magistri Cumacini di Como. La sanzione è arrivata perché secondo i Vigili avrebbero violato l’art. 27 del codice di.🔗 Leggi su Quicomo.it
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