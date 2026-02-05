Comitato Sì per la riforma della giustizia | Macri replica su indipendenza dei magistri

A Castiglion Fiorentino è nato ufficialmente il comitato Sì per la riforma della giustizia. La presentazione si è svolta nella sala della Fraternità, con un pubblico di sindaci, avvocati e cittadini. Il professor Giuseppe Pasquale Macrì ha spiegato le ragioni del movimento, rispondendo alle domande e ricevendo solidarietà. La discussione si concentra ora sui cambiamenti proposti e su come potrebbero influire sulla magistratura.

**Un comitato del Sì alla riforma della giustizia è stato varato a Castiglion Fiorentino**, con una manifestazione di solidarietà in sala della Fraternità, al terzo piano del paese toscano, dove il professor Giuseppe Pasquale Macrì, coordinatore del comitato, ha presentato il movimento davanti a una platea composta da sindaci, consiglieri locali, avvocati e cittadini impegnati nella causa. La presentazione, avvenuta in un’atmosfera di grande attesa, ha visto la partecipazione di 35 firme iniziali e l’arrivo di altre centinaia di richieste di adesione in corso. Il comitato, nato per promuovere l’approvazione del referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo, mira a modificare il sistema della magistratura, con un nuovo modello di separazione tra i ruoli di giudici e pubblici ministeri, e a introdurre un organo autonomo per controllare l’operato dei magistrati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina a Trieste si è tenuta la presentazione ufficiale del comitato favorevole alla riforma della giustizia.

A Milano è stato costituito il Comitato per il Sì alla riforma costituzionale, con l'obiettivo di sostenere le modifiche proposte.

