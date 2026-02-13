Bergamo la polizia locale nel 2025 | oltre 160mila sanzioni tra Ztl e divieto di sosta

Nel 2025, la polizia locale di Bergamo ha emesso oltre 160.000 multe, principalmente per violazioni nelle zone a traffico limitato e divieti di sosta. La causa principale di questa crescita è l’intensificarsi dei controlli nelle aree più trafficate e a rischio congestione. La polizia ha anche aumentato gli interventi nelle zone centrali, dove si registrano i maggiori problemi di sosta selvaggia e traffico. Un esempio concreto è il ritiro di numerosi veicoli lasciati in divieto di sosta senza permesso.

I NUMERI. Il report dell'attività nell'anno da poco concluso: crescono gli interventi nelle aree più sensibili della città. La polizia locale di Bergamo ha presentato i numeri dell'attività svolta nel 2025 durante una conferenza stampa a Palazzo Frizzoni. Un anno, quello da poco concluso, segnato da una riorganizzazione del corpo, per una maggior presenza in strada e un rafforzamento dei controlli mirati. Primo anno d'attività per la polizia di prossimità appiedata: 1.503 interventi complessivi e 1.172 persone controllate e identificate, con interventi in Galleria Fanzago (247), viale Papa Giovanni (242), via Pascoli (223), via Maffei (139), via XX Settembre (121), Sentierone (86), piazza Pontida (55).

