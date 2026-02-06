Pomigliano d’Arco sventato furto d’auto | due agenti della Polizia locale aggrediti e feriti

Questa mattina a Pomigliano d’Arco, due agenti della Polizia locale sono stati aggrediti mentre tentavano di bloccare un tentativo di furto d’auto. La scena si è svolta in strada, dove gli agenti sono riusciti a fermare i ladri, ma sono stati anche presi di mira e feriti nell’operazione. I due agenti sono stati portati in ospedale per le cure del caso, mentre i sospetti sono stati portati via dalla polizia. La comunità si stringe intorno agli agenti, ringraziandoli per il lavoro svolto.

POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI), 6 Febbraio 2026 – Sventato l'ennesimo tentativo di furto d'auto a Pomigliano d'Arco grazie al tempestivo intervento della Polizia Locale. Nel corso dell'operazione, due agenti sono stati aggrediti e feriti mentre cercavano di bloccare l'uomo responsabile del tentato furto. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri 5 febbraio al civico 71 di via Napoli a pochi passi da un negozio di parrucchieri. Due agenti della Polizia Municipale, impegnati in un servizio di controllo del traffico cittadino, sono stati allertati dalle urla della proprietaria di un'autovettura, che aveva notato un soggetto intento a forzare il veicolo.

