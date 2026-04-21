MSC Euribia | fuga a 22 nodi da Hormuz la sfida del comandante

La nave MSC Euribia ha attraversato lo Stretto di Hormuz domenica scorsa, approfittando di una breve interruzione delle tensioni militari che aveva mantenuto l’imbarcazione in isolamento per cinquanta giorni. La partenza è avvenuta a una velocità di circa 22 nodi, segnando un momento di svolta per il suo percorso. La manovra si è svolta in un contesto di restrizioni e di controlli stringenti nella regione.

La nave MSC Euribia ha lasciato lo Stretto di Hormuz domenica scorsa, sfruttando una finestra di tregua militare per porre fine a un isolamento durato cinquanta giorni. Il comandante Maresca ha guidato l’unità a una velocità di 22 nodi per allontanarsi dalle zone di conflitto iraniano, puntando ora verso il Nord Europa per garantire la ripresa delle crociere prevista per maggio. Gestione del rischio e coordinamento tecnico in acque ostili. L’uscita dallo stretto non è stata una semplice manovra di navigazione, ma un’operazione condotta con il solo equipaggio a bordo. Durante le cinque settimane di stallo causate dal conflitto, la gestione della MSC Euribia ha richiesto al comandante Maresca di integrare le competenze tecniche con una determinazione che va oltre il comando professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MSC Euribia: fuga a 22 nodi da Hormuz, la sfida del comandante Notizie correlate Leggi anche: «Così ho portato la Msc Euribia fuori dallo stretto di Hormuz». Il racconto del comandante della nave da crociera italiana Leggi anche: Hormuz, la nave da crociera Msc Euribia passa dopo 45 giorni di attracco forzato a Dubai Altri aggiornamenti Temi più discussi: Hormuz, la nave da crociera Msc Euribia passa dopo 45 giorni di attracco forzato a Dubai; Dopo la fuga da Hormuz, le due navi di Tui riconfermano le crociere da Creta e Trieste; Così ho portato la Msc Euribia fuori dallo stretto di Hormuz. Il racconto del comandante della nave da crociera italiana; La Msc Euribia sta uscendo dallo stretto di Hormuz. Hormuz, la nave Msc Euribia è uscita dallo Stretto: ora viaggia verso il Nord EuropaLeggi su Sky TG24 l'articolo Hormuz, la nave Msc Euribia è uscita dallo Stretto: ora viaggia verso il Nord Europa ... tg24.sky.it «Così ho portato la Msc Euribia fuori dallo stretto di Hormuz». Il racconto del comandante della nave da crociera italianaPaura, angoscia, preghiere. Una forte responsabilità sulle spalle: condurre Msc Euribia fuori dallo Stretto di Hormuz. Il comandante Lauro Maresca non nasconde nulla di sé ... ilgazzettino.it MSC EURIBIA posizionata sul magnifico itinerario dei Fiordi Norvegesi Kiel Copenhagen Hellesylt Geiranger Alesund Flam dal 6 giugno al 29 agosto sarà possibile raggiungerla con volo diretto da Bari su Amburgo Ecco qui u facebook >ANSA-BOX/ 'Il passaggio da Hormuz con la paura accanto'. Parla il comandante della Msc Euribia, tra le poche ad aver superato il blocco #ANSA x.com