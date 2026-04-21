Così ho portato la Msc Euribia fuori dallo stretto di Hormuz Il racconto del comandante della nave da crociera italiana
Il comandante di una nave da crociera italiana ha descritto come abbia condotto l’imbarcazione fuori dallo Stretto di Hormuz, una zona spesso al centro di tensioni e rischi. Durante il passaggio, ha riferito di aver vissuto momenti di paura e angoscia, accompagnati da preghiere. La responsabilità di guidare la nave in un’area potenzialmente pericolosa ha rappresentato un elemento centrale nel racconto.
Paura, angoscia, preghiere. Una forte responsabilità sulle spalle: condurre Msc Euribia fuori dallo Stretto di Hormuz. Il comandante Lauro Maresca non nasconde nulla di sé stesso. Anche la forza che ha trovato nella Fede: «C'è un limite dentro di me che non posso vedere, ma lo riconosco ogni volta che lo raggiungo. È il punto in cui finiscono le mie capacità. Per anni ho creduto che quello fosse il limite. Ma non lo è. Perché è proprio lì che inizia la mia fede». Inizia così il racconto di Maresca, 53 anni, l'uomo che dopo più di 40 giorni di "prigionia" nel porto di Abu Dhabi, è riuscito a condurre Msc Euribia fuori dal Golfo Persico.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Notizie correlate
Leggi anche: Hormuz, la nave da crociera Msc Euribia passa dopo 45 giorni di attracco forzato a Dubai
La Msc Euribia sta uscendo dallo stretto di HormuzLa nave da crociera Msc Euribia, rimasta bloccata per un mese e mezzo nel Golfo Persico a causa della guerra in Iran e del blocco dello stretto di...
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Così ho portato la Msc Euribia fuori dallo stretto di Hormuz. Il racconto del comandante della nave da crociera italiana; Ricorso di Poste sulla sanzione della Privacy; Bankitalia: crescita sociale bene commercianti e lavoratori. Bce: serve l'Unione bancaria; Lauro Maresca | Così ho portato la Euribia fuori dall?inferno di Hormuz.
Lauro Maresca: «Così ho portato la Euribia fuori dall’inferno di Hormuz»Paura, angoscia, preghiere. Una forte responsabilità sulle spalle: condurre Msc Euribia fuori dallo Stretto di Hormuz. Il comandante Lauro Maresca non nasconde nulla di sé ... ilmattino.it
La Msc Euribia attraversa finalmente Hormuz. Ma l’Iran richiude lo Stretto: chi può passare e chi noLa nave da crociera dell’armatore italiano Aponte è riuscita ad entrare nel Golfo dell’Oman con altre imbarcazioni commerciali. Era bloccata a Dubai da fine febbraio. Respinti i mercantili. Spari dei ... quotidiano.net
Il comandante della MSC Euribia, LAURO MARESCA ha completato il passaggio nello stretto di Hormuz durante il conflitto tra Iran e USA, diventando l'orgoglio della Marina mercantile italiana. In quella situazione ha saputo mantenere lucidità, affrontare gli en - facebook.com facebook
Hormuz, riapertura nell’incertezza. Ma la Msc Euribia ha passato lo stretto x.com