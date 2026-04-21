Il comandante di una nave da crociera italiana ha descritto come abbia condotto l’imbarcazione fuori dallo Stretto di Hormuz, una zona spesso al centro di tensioni e rischi. Durante il passaggio, ha riferito di aver vissuto momenti di paura e angoscia, accompagnati da preghiere. La responsabilità di guidare la nave in un’area potenzialmente pericolosa ha rappresentato un elemento centrale nel racconto.

Paura, angoscia, preghiere. Una forte responsabilità sulle spalle: condurre Msc Euribia fuori dallo Stretto di Hormuz. Il comandante Lauro Maresca non nasconde nulla di sé stesso. Anche la forza che ha trovato nella Fede: «C'è un limite dentro di me che non posso vedere, ma lo riconosco ogni volta che lo raggiungo. È il punto in cui finiscono le mie capacità. Per anni ho creduto che quello fosse il limite. Ma non lo è. Perché è proprio lì che inizia la mia fede». Inizia così il racconto di Maresca, 53 anni, l'uomo che dopo più di 40 giorni di "prigionia" nel porto di Abu Dhabi, è riuscito a condurre Msc Euribia fuori dal Golfo Persico.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Così ho portato la Msc Euribia fuori dallo stretto di Hormuz». Il racconto del comandante della nave da crociera italiana

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