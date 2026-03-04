Lovaglio verso l’esclusione dal cda di Mps

Il comitato nomine di Banca Monte dei Paschi di Siena sta per completare la selezione di 26 candidati che presenterà per il prossimo consiglio di amministrazione. La decisione riguarda la composizione futura dell’organo di governo della banca e si concluderà oggi, secondo quanto annunciato. La lista sarà sottoposta alle eventuali approvazioni e alle verifiche di rito.

Il comitato nomine di Banca Monte dei Paschi di Siena finalizzerà oggi la lista di 26 candidati per il nuovo consiglio di amministrazione, di cui a sorpresa non farà parte l'attuale ceo Luigi Lovaglio, indagato a Milano per azione di concerto assieme ai primi azionisti Caltagirone e Delfin (finanziaria della famiglia Del Vecchio) nella scalata a Mediobanca. Lo riporta Reuters, citando fonti informate. LEGGI ANCHE: Inchiesta Mps-Mediobanca: i tempi della Procura e quelli della Finanza Passera, Palermo e Vivaldi: i possibili successori di Lovaglio. La proposta include 26 nomi, che andranno ristretti a 20 dal cda: il board dovrà approvare l'elenco con almeno 10 voti favorevoli su 14 e potrebbe anche indicare il possibile successore di Lovaglio alla guida dell'istituto.