Morte Moussa Diarra | le intercettazioni sulle torture la chat e la dinamica Su cosa punta la parte civile per opporsi all’archiviazione dell’agente

Moussa Diarra è morto a Verona il 20 ottobre 2024, e le intercettazioni rivelano torture e conversazioni compromettenti che coinvolgono le forze dell’ordine. La parte civile punta a impedire che l’archiviazione dell’indagine sull’agente finisca in un nulla di fatto. Nei verbali inviati dai pubblici ministeri, emergono dettagli su una chat e sulla dinamica dei fatti nel giorno della sua morte, che vengono ora al centro del dibattito.

Il giorno dopo la morte di Moussa Diarra, il giovane del Mali ucciso da un colpo di pistola sparato in stazione ferroviaria a Verona da un poliziotto il 20 ottobre 2024, due pubblici ministeri inviarono alla collega che stava indagando sul decesso un verbale con la trascrizione di intercettazioni ambientali provenienti da un’istruttoria molto più ampia. Era quella che nel 2023 aveva portato in carcere alcuni agenti nell’ipotesi di torture e violenze, commesse di notte nella sezione Volanti della Questura a danno di stranieri fermati per controlli. Carte scottanti, perché tra i nomi citati, anche se non indagato, spuntava quello dell’ agente della Polfer, presente, ma solo osservatore di alcuni episodi di intolleranza avvenuti in caserma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Su cosa punta la difesa del caso di Moussa DiarraLa famiglia di Moussa Diarra punta il dito contro le indagini condotte dalla polizia.

