Morte Moussa Diarra | le intercettazioni sulle torture la chat e la dinamica Su cosa punta la parte civile per opporsi all’archiviazione dell’agente
Moussa Diarra è morto a Verona il 20 ottobre 2024, e le intercettazioni rivelano torture e conversazioni compromettenti che coinvolgono le forze dell’ordine. La parte civile punta a impedire che l’archiviazione dell’indagine sull’agente finisca in un nulla di fatto. Nei verbali inviati dai pubblici ministeri, emergono dettagli su una chat e sulla dinamica dei fatti nel giorno della sua morte, che vengono ora al centro del dibattito.
Il giorno dopo la morte di Moussa Diarra, il giovane del Mali ucciso da un colpo di pistola sparato in stazione ferroviaria a Verona da un poliziotto il 20 ottobre 2024, due pubblici ministeri inviarono alla collega che stava indagando sul decesso un verbale con la trascrizione di intercettazioni ambientali provenienti da un’istruttoria molto più ampia. Era quella che nel 2023 aveva portato in carcere alcuni agenti nell’ipotesi di torture e violenze, commesse di notte nella sezione Volanti della Questura a danno di stranieri fermati per controlli. Carte scottanti, perché tra i nomi citati, anche se non indagato, spuntava quello dell’ agente della Polfer, presente, ma solo osservatore di alcuni episodi di intolleranza avvenuti in caserma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Su cosa punta la difesa del caso di Moussa DiarraLa famiglia di Moussa Diarra punta il dito contro le indagini condotte dalla polizia.
Leggi anche: Per la morte di Moussa Diarra, opposizione alla richiesta di archiviazioneLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Moussa Diarra ucciso a Verona, Ilaria Cucchi pubblica il video della morte: In mano ha una posata da tavola; Ilaria Cucchi posta il video choc della morte di Moussa Diarra a Verona; Morte di Moussa. Gli avvocati: L’agente aveva la possibilità di indietreggiare; VERONA: LA GIUDICE SI RISERVA DI DECIDERE SULL’ARCHIVIAZIONE O MENO PER LA MORTE DI MOUSSA DIARRA.
La morte di Moussa in un video: Ho sparato, mi stava aggredendo, l’ho presoPubblicato da Ilaria Cucchi il drammatico video dell'uccisione di Moussa Diarra in stazione a Verona Porta Nuova. veronaoggi.it
Moussa Diarra ucciso da un agente, Ilaria Cucchi pubblica un video: Al taser hanno preferito la pistolaNel filmato si vedono alcuni poliziotti chiamare i soccorsi dopo che il 26enne del Mali era stato immobilizzato la mattina del 20 ottobre 2024. Le forze dell'ordine erano intervenute perché l'uomo ave ... today.it
Moussa Diarra ucciso in stazione a Verona, Ilaria Cucchi: «Mentre era a terra ci si creava la difesa per la sua morte» x.com
Il drammatico filmato della morte di Moussa Diarra in stazione a Verona pubblicato dalla senatrice Ilaria Cucchi divide l'opinione pubblica: dopo un anno e mezzo la situazione giudiziaria non è ancora definita. Si attende nelle prossime ore la decisione della g facebook