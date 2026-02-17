eHybrid Experience | un open weekend tra innovazione test-drive esclusivi e intrattenimento

Roma ospita l’eHybrid Experience, un evento che nasce dalla crescente richiesta di veicoli elettrici e ibridi. Durante il weekend, i visitatori possono provare in anteprima modelli nuovi di zecca e partecipare a sessioni di test-drive riservate, accompagnati da dimostrazioni pratiche di ricarica e tecnologie innovative. La città si trasforma in un palcoscenico per scoprire le ultime novità nel settore automobilistico, offrendo anche momenti di intrattenimento per tutta la famiglia.

Roma si prepara ad accogliere un fine settimana all'insegna dell'innovazione e della mobilità sostenibile. Sabato 21 e domenica 22 febbraio arriva uno speciale open weekend dedicato alla nuova frontiera dell'ibrido: la eHybrid Experience. Per l'occasione, Volkswagen Carpoint aprirà le porte delle sue sedi di via della Pisana 471 e via Pontina 347. Durante le due giornate, i visitatori avranno l'opportunità di vivere un'esperienza esclusiva su strada grazie ai test-drive personalizzati accompagnati dagli esperti Volkswagen. Un'occasione unica per scoprire da vicino le performance, il comfort e le innovazioni tecnologiche delle nuove motorizzazioni ibride.