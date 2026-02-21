Rann Utsav la lunga festa indiana del sale nel Deserto Bianco tra tradizione e motori

Rann Utsav ha attirato molti visitatori a causa della sua lunga durata e delle attività culturali nel Deserto Bianco. La festa trasforma il White Rann of Kutch in un villaggio temporaneo, con mercati, spettacoli e escursioni notturne tra le dune di sale. Durante i quattro mesi di evento, i partecipanti esplorano tradizioni antiche e partecipano a eventi rituali nel deserto all’alba e al calar del sole. La manifestazione si conferma come un’esperienza unica nel suo genere.

