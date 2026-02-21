Rann Utsav la lunga festa indiana del sale nel Deserto Bianco tra tradizione e motori
Rann Utsav ha attirato molti visitatori a causa della sua lunga durata e delle attività culturali nel Deserto Bianco. La festa trasforma il White Rann of Kutch in un villaggio temporaneo, con mercati, spettacoli e escursioni notturne tra le dune di sale. Durante i quattro mesi di evento, i partecipanti esplorano tradizioni antiche e partecipano a eventi rituali nel deserto all’alba e al calar del sole. La manifestazione si conferma come un’esperienza unica nel suo genere.
Rann Utsav non è solo un festival lungo più di quattro mesi, è un modo di abitare il White Rann of Kutch, la distesa di sale del Gujarat che da ottobre a marzo si trasforma in un villaggio temporaneo con bazaar, spettacoli e uscite rituali nel deserto al tramonto e nelle notti stellate. In questo scenario Tvs Motor, partner dell’evento, ha inserito i motori nel racconto del territorio, con moto customizzate, edizioni speciali, iniziative motoristiche e show nell’arena. Che aggiungono adrenalina a un viaggio già unico per atmosfera e paesaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti discussi: TVS Motor Company: i modelli custom presentati al Rann Utsav 2026.
TVS Motor Company: i modelli custom presentati al Rann Utsav 2026TVS Motor Company e Eimor Customs svelano quattro moto custom al Rann Utsav 2026: Ronin Unscripted Exploration e tre Apache ispirate alle saline e al cielo del Kutch. msn.com
