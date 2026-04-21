Motoraduno abusivo a Galliate | la polizia stradale lo scopre sui social e lo blocca
La polizia stradale di Novara ha individuato e fermato un motoraduno non autorizzato a Galliate, organizzato per eseguire manovre acrobatiche e rischiose. L’evento è stato scoperto attraverso i social network e bloccato prima che potesse svolgersi. Nessuna persona è rimasta coinvolta in incidenti o incidenti durante l’intervento delle forze dell’ordine.
Un motoraduno non autorizzato, organizzato per mettere in atto manovre acrobatiche e pericolose, è stato interrotto sul nascere dalla polizia stradale di Novara in località Galliate. L'intervento è scattato nei giorni scorsi, prima che le esibizioni potessero degenerare in rischi concreti per i.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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