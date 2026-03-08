Napoli a sua insaputa il fidanzato le vende borse di lusso | lei lo scopre sui social e lo denuncia

Una giovane donna di Napoli ha scoperto tramite i social che il suo fidanzato vendeva borse di lusso senza il suo consenso. La vendita aveva generato circa 4.000 euro e il negoziante coinvolto nel commercio è stato identificato come estraneo alla vicenda. La donna ha deciso di denunciare l’accaduto alle autorità.

A Napoli una 27enne cerca delle borse griffate da acquistare. Sui social resta colpita dalla vetrina virtuale di un noto negozio vintage. Ma, colpo di scena: la ragazza ne riconosce qualcuna. Quattro sono sue. Subito ha in mente un sospettato: il suo fidanzato. Lo contatta, gli dice di andare con lei al negozio ma lui si rifiuta. La giovane, allora si fa accompagnare da padre e fratello. Ad accoglierli il titolare che mostra loro le borse verosimilmente rubate a metà febbraio. Arrivano i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli per ricostruire la vicenda., Tra le ricevute di acquisto del negoziante ci sono anche le fotocopie dei documenti di identità dei venditori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, a sua insaputa il fidanzato le vende borse di lusso: lei lo scopre sui social e lo denuncia A sua insaputa fidanzato le vende borse di lusso, lei lo scopre sui socialTempo di lettura: < 1 minutoSiamo a Napoli e una 27enne cerca delle borse griffate. Ruba le borse di lusso della fidanzata e le vende a un negozio: lei lo scopre e lo denunciaUna ragazza di 27 anni ha scoperto che alcune sue borse erano in vendita in un negozio online. Contenuti e approfondimenti su Napoli a sua insaputa il fidanzato le.... Discussioni sull' argomento Sanità privata, Rsa e riabilitazione: al via la mobilitazione in Campania; Fiorello, videochiamata in diretta con Sal Da Vinci: Vittoria dopo 13 bocciature… a Napoli ormai lo chiamavano ‘O Jalisso’!; Movida nel quartiere Vomero: ben 27 violazioni del codice della strada; Sal Da Vinci rinvia festeggiamenti a Napoli: Domenico viene prima. A sua insaputa fidanzato le vende borse di lusso, lei lo scopre sui socialSiamo a Napoli e una 27enne cerca delle borse griffate. Sui social viene colpita dalla vetrina virtuale di un noto negozio vintage dove sono state messe in vendita delle borse firmate. La ragazza ne r ... ansa.it Dolore a Napoli per la scomparsa di Zia Teresa, la celebre nonnina napoletana protagonista della pagina Zia Teresa e le zie di Napoli che con le sue ricette e con la sua dolcezza è entrata nel cuore di tutti. Zia Teresa era la zia e la nonna di tutti, pronta a mett - facebook.com facebook