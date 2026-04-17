L’ottava edizione del Motor Valley Fest si terrà a Modena dal 28 al 31 maggio. Prima dell’evento, si è svolto un appuntamento dedicato ai dati che attestano l’unicità della “Terra dei Motori”, una regione che conta un ecosistema del valore di 347 miliardi di euro. La manifestazione si concentra sulla celebrazione e sulla promozione del settore automobilistico e motociclistico di questa zona, riconosciuta a livello internazionale.

L’ottava edizione del Motor Valley Fest, in programma a Modena dal 28 al 31 maggio prossimi, è stata preceduta da un evento tutto dedicato, dati alla mano, all’unicità della “Terra dei Motori” più famosa del mondo e che rappresenta, per l’Italia, un autentico tesoro. I sei “big” a capo della filiera - Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, Dallara e Pagani - producono, infatti, 34mila vetture e oltre 50mila moto l'anno per un fatturato di 12 miliardi. Ma la forza della “Valley” emiliano-romagnola, definita "una rete neutrale" dove ci si potenzia a vicenda, va assai oltre. In proposito, i fornitori diretti contano 2.944 imprese, 210mila addetti e ricavi per 72 miliardi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Motor Valley, un ecosistema esteso da 347 miliardi

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