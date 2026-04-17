Un incontro a Bologna ha portato all'attenzione il settore motoristico dell'Emilia-Romagna, evidenziando un sistema industriale che produce un valore complessivo di 347 miliardi di euro. La discussione ha coinvolto rappresentanti di aziende e istituzioni, con l’obiettivo di analizzare le dinamiche di un comparto che rappresenta una delle principali realtà economiche della regione. Nessuna proposta o decisione è stata annunciata durante l’evento.

Un vertice a Bologna ha messo a fuoco il cuore pulsante del comparto motoristico emiliano-romagnolo, rivelando un sistema industriale che genera 347 miliardi di euro di valore complessivo. L’incontro, tenutosi presso la sede della Regione, ha riunito le istituzioni e i vertici della filiera per analizzare i numeri di un ecosistema che coinvolge quasi 40 mila imprese e oltre un milione di lavoratori. I dati presentati durante l’evento mostrano una struttura produttiva estremamente stratificata. Alla base troviamo i sei marchi leader — Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, Dallara e Pagani — che insieme realizzano un fatturato di 12 miliardi di euro, con una produzione annua che tocca le 34 mila vetture e le 50 mila motociclette.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Motor Valley: il gigante emiliano che muove 347 miliardi di euro

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