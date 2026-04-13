Maverick Vinales stupito dall’Aprilia | ricordi di Aleix Espargaro dopo la sua partenza da Yamaha

Maverick Vinales ha recentemente espresso sorpresa per le prestazioni della nuova moto Aprilia. Il pilota spagnolo ha condiviso i ricordi di Aleix Espargaro, che aveva lasciato Yamaha per unirsi alla casa italiana. Vinales ha raccontato il suo percorso, passando dalla Yamaha all’Aprilia, e ha commentato le differenze tra le due moto dopo i primi test. La sua esperienza testimonia il cambiamento nel suo approccio e nelle aspettative per la stagione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Aleix Espargaro ha recentemente condiviso una divertente aneddoto su come Maverick Vinales abbia vissuto il suo passaggio da Yamaha ad Aprilia. Nonostante il brutto momento che il pilota spagnolo ha attraversato, il racconto di Espargaro getta una luce interessante sulla transizione e sulle aspettative di Vinales. Maverick Vinales ha avuto un periodo di successo con Yamaha dal 2017 al 2021, in cui ha collezionato un impressionante numero di 24 podi e 8 vittorie. Questi risultati hanno contribuito a far crescere la sua reputazione nel mondo delle corse.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Maverick Vinales stupito dall’Aprilia: ricordi di Aleix Espargaro dopo la sua partenza da Yamaha. Leggi anche: Francesco Bagnaia e piloti MotoGP sostengono Aleix Espargaro dopo l’incidente nei test. Leggi anche: Maverick Vinales a rischio: KTM sospende contratto per il MotoGP 2027.