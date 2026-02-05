MotoGp Alex Marquez chiude in vetta i test in Malesia Sensazioni positive

Alex Marquez ha concluso i test in Malesia in cima alla classifica dei tempi, parlando di “sensazioni positive”. Sul circuito di Sepang, il pilota ha fatto segnare il miglior tempo, lasciando dietro di sé la concorrenza. La Ducati si conferma ancora la più veloce, ma le altre marche iniziano a spingere forte. I test sono finiti, ora si aspetta la prossima fase per capire come evolverà la stagione.

Cala il sipario sui primi test collettivi della stagione MotoGp 2026 sul circuito di Sepang, e i verdetti cronometrici parlano chiaro: la Ducati resta il punto di riferimento, ma la concorrenza inizia a mostrare gli artigli. Il protagonista indiscusso dell'ultima giornata è Alex Marquez.

