Nel 2020, durante il Gran Premio di Jerez, il pilota spagnolo ha descritto quella corsa come tra le migliori della sua carriera, anche se è stato coinvolto in un incidente negli ultimi giri. La gara ha visto momenti memorabili, con il pilota che ha mostrato grande determinazione e ritmo, nonostante l’incidente che ha concluso la sua prestazione. La competizione rimane una delle più significative di quella stagione, anche grazie alle emozioni vissute in pista.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marc Marquez, uno dei piloti più iconici della storia del MotoGP, ha collezionato ben 73 vittorie, ma è convinto che alcune delle sue performance più memorabili non siano state coronate da successi. La sua carriera, costellata di trionfi e battaglie, ha avuto momenti chiave che hanno influenza ancora oggi il mondo delle corse. Un evento cruciale nella carriera di Marquez è datato 19 luglio 2020. Durante la difesa del suo sesto titolo nella classe regina, il campione spagnolo ha subito un drammatico incidente alla curva tre, a soli quattro giri dalla fine della gara.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jerez 2020: Marc Marquez considera la gara tra le sue migliori, nonostante l’incidente finale.

Notizie correlate

La scelta astuta di Marc Marquez guadagna il rispetto di Alex Marquez nonostante le difficoltà iniziali.La scelta astuta di Marc Marquez guadagna il rispetto di Alex Marquez nonostante le difficoltà iniziali.

Leggi anche: Tempi sul giro di Michele Pirro con la Ducati 2027 rispetto a Marc Marquez a Jerez

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Marquez: Continuerò fin quando il corpo non cederà, ma ora potrei ritirarmi sereno; MotoGP 2026. Pecco Bagnaia è il pilota più vincente dal 2020 a oggi, cioè nell'era post dominio di Marc Márquez (ehm ehm, il secondo è proprio... Marc Márquez); Cinque GP a secco di vittorie: Ducati risponderà a Jerez?; L'infortunio alla spalla porta Marquez alla sua terza striscia senza vittorie più lunga in MotoGP.

Jerez 2020: Marc Marquez considera la gara tra le sue migliori, nonostante l’incidente finale.Marc Marquez, uno dei piloti più iconici della storia del MotoGP, ha collezionato ben 73 vittorie, ma è convinto che alcune delle sue performance più memorabili non siano state coronate da successi. napolipiu.com

Marc Marquez, il fratello Alex allontana lo spettro del ritiro. E da Ducati: A Jerez sarà al 100%Tengono banco le condizioni fisiche di Marc Marquez e i dubbi su un possibile ritiro dal mondo della MotoGP. Il fratello Alex chiarisce come stanno le cose ... sport.virgilio.it

Ducati, Dall'Igna fa chiarezza su Marc Marquez e prepara la riscossa - facebook.com facebook

Marc Marquez ammette: “Potrei ritirarmi sereno e soddisfatto” - x.com