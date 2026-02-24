MotoGp 2026 si parte | gli orari tv del Gp della Thailandia e i segreti del circuito

La MotoGP 2026 inizia con il Gp della Thailandia, che vede il debutto di un nuovo circuito. La decisione di inserire questa tappa nel calendario deriva dall’interesse crescente per le piste asiatiche e dalla voglia di offrire emozioni diverse agli appassionati. Gli orari delle qualifiche e della gara sono stati annunciati, mentre i piloti si preparano a scoprire i segreti di un tracciato ancora poco esplorato. Le prime prove promettono grandi sorprese.

Roma, 24 febbraio 2026 – Finalmente, si parte. L’inverno sta per finire e questo significa solo una cosa: il via agli sport motoristici. La MotoGp scalda i motori e scende in pista nel prossimo weekend a Buriram per il gran premio della Thailandia, primo appuntamento della stagione 2026. C’è tanta attesa, alla ricerca del possibile successore di Marc Marquez, che detiene il titolo 2025. Il pilota spagnolo cercherà il decimo mondiale della sua carriera e guiderà ancora la Ducati rossa (partirà con i favori del pronostico), ma i rivali vogliono sottrargli la corona, partendo dal compagno di squadra Pecco Bagnaia, che sembra aver ritrovato feeling, concludendo con Marco Bezzecchi, che vuole portare l’Aprilia sul tetto del mondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

MotoGP, GP Thailandia 2026: programma, orari, tv, streamingIl Gran Premio di Thailandia nel 2026 si svolge a causa della ripresa del campionato mondiale MotoGP e si terrà dal 27 febbraio al 1° marzo a Buriram.

Orari TV del Gran Premio di Thailandia MotoGP: Sky, Now e TV8La stagione 2026 della MotoGP in Thailandia si apre con il Gran Premio al Chang International Circuit di Buriram, dove i team hanno completato gli ultimi test invernali.

MotoGp 2026, si parte: gli orari tv del Gp della Thailandia e i segreti del circuitoMotomondiale al via da Burirarm: tutti contro il campione uscente Marc Marquez. La risalita di Pecco Bagnaia e le speranze di Marco Bezzecchi: i temi della nuova stagione in vista del domino di mercat ... sport.quotidiano.net

MotoGP, il grande quesito del 2026: sarà ancora monologo di Marc Marquez o emergerà un rivale credibile?Nel 2025, Marc Marquez ha letteralmente sbaragliato il campo della MotoGP. Lo spagnolo, una volta messe le mani sul manubrio e appoggiate le terga sulla ... oasport.it

