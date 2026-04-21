MotoGP GP di Spagna a Jerez | weekend di motori con WRC e Discover Kimi

Dal 23 al 26 aprile si svolgerà a Jerez il primo Gran Premio europeo di MotoGP, trasmesso su Sky e NOW. Durante lo stesso weekend, si terrà anche il Rally delle Isole Canarie e verrà trasmesso il secondo episodio del documentario dedicato a Kimi Antonelli. Questi eventi rappresentano un fine settimana ricco di attività motoristiche, con diverse discipline in programma.

Dal 23 al 26 aprile su Sky e NOW il primo appuntamento europeo del Motomondiale, il Rally delle Isole Canarie e il secondo episodio del documentario su Kimi Antonelli. Sarà un fine settimana ricco di motori quello in programma dal 23 al 26 aprile su Sky Sport e in streaming su NOW. Protagonista il Motomondiale con il Gran Premio di Spagna, primo appuntamento europeo della stagione sul circuito di Jerez de la Frontera, affiancato dal Rally delle Isole Canarie del WRC e dal secondo episodio del documentario dedicato ad Andrea Kimi Antonelli. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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