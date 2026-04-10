Weekend di motori su Sky e NOW | WRC Croazia GTWC Paul Ricard e Sail GP Rio

Il fine settimana propone un ricco programma di eventi sportivi trasmessi su Sky e NOW. Tra le competizioni in programma ci sono il rally di Croazia, la gara di 1000 km al Paul Ricard, le corse di Lamborghini Super Trofeo e la regata Sail GP di Rio de Janeiro. Le dirette sono disponibili sia sui canali di Sky Sport che in streaming sulla piattaforma NOW.

Rally di Croazia, 1000 km del Paul Ricard, Lamborghini Super Trofeo e Sail GP di Rio de Janeiro: grande spettacolo live su Sky Sport e in streaming su NOW. Nuovo fine settimana ricco di motori su Sky e in streaming su NOW, con appuntamenti che spaziano dal World Rally Championship al GT World Challenge Europe, passando per il Lamborghini Super Trofeo e il Sail GP. Il WRC torna in Europa con il Rally di Croazia, quarto appuntamento della stagione, mentre in Francia prende il via il campionato GTWC con la 1000 km del Paul Ricard. Sullo stesso circuito debutta anche il Lamborghini Super Trofeo, giunto alla 18ª edizione. Spazio anche alla vela con il Sail GP, protagonista in Brasile con il Gran Premio di Rio de Janeiro. 🔗 Leggi su Sportface.it

GTWC Europe, Lance Stroll presente alla 1000km Paul RicardLance Stroll correrà la 1000km del Paul Ricard, prima prova del GT World Challenge Europe Powered by AWS, in programma sabato 11 aprile.

Leggi anche: GTWC Europe, Paul Ricard: torna Rossi, debuttano la 296 GT3 EVO e la Temerario GT3

Temi più discussi: Niente F1 e MotoGP? Ma i motori non si fermano mai su Sky! IL PROGRAMMA del weekend; A Maggiora è stato un weekend di Pasqua con i motori spenti: saltato il tricolore 2026 di rallycross; Perché non ci saranno i motori questo fine settimana? Le date delle prossime gare di F1 e MotoGP; Alta velocità Firenze-Roma, un weekend di disagi per i lavori sulla linea.

Weekend di motori su Sky: WRC, GTWC Europe, Lamborghini Super Trofeo e Sail GP. Gli orariIn arrivo un nuovo weekend di motori su Sky e in streaming su NOW, con le tappe del WRC, l’inizio di stagione del GTWC e del Lamborghini Super Trofeo, e il Sail GP. Il calendario, tutti gli orari e la ... sport.sky.it

Sky Sport Motori Weekend (26- 29 Marzo) F1 Giappone, MotoGP USA, SBK Portogallo in streaming NOWGuida completa alle dirette Motori del weekend, con programmazione dettagliata Sky e NOW e team di commento. Scopri di più ... digital-news.it

11 e 12 aprile, a Sondrio un weekend che cambia il volto della città. Tra visite guidate, incontri, yoga e passeggiate nei vigneti, puoi vivere Sondrio in un modo diverso dal solito. Nel centro e in varie location della città trovi più di 70 produttori tra bancarelle e m - facebook.com facebook

"Cecchini del weekend" di Sarajevo, c'è un quarto indagato: «Ecco cosa ho visto, ho ancora gli incubi». Chi è l'ex cacciatore piemontese x.com