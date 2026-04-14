Due piloti del campionato mondiale di motociclismo sono al centro di discussioni riguardo a un possibile ritorno in pista nel 2027. Si tratta di un ex campione di lunga esperienza e di un altro pilota che ha recentemente lasciato la massima categoria, entrambi senza un contratto attualmente. Le voci circolano da settimane e si concentrano sulla possibilità di rivederli in gara tra diversi anni, sollevando curiosità tra gli appassionati.

"> Jack Miller e la sua incertezza nel MotoGP. La posizione di Jack Miller nel MotoGP appare ora più incerta che mai, con un contratto che solleva interrogativi sul suo futuro oltre la stagione attuale. L’australiano ha firmato un’estensione di contratto con Pramac, valida fino alla fine del 2026, ma i risultati in pista non sono riusciti a corrispondere all’importanza che ha avuto nello sviluppo del motore V4. L’insoddisfazione è palpabile, con la sua prestazione attuale che non sembra all’altezza delle aspettative. In questo avvio del 2026, Miller ha faticato non poco a conquistare punti, e problemi di gestione degli pneumatici hanno ulteriormente complicato il suo cammino.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Miller e Rins: una sorprendente possibilità di ritorno in MotoGP nel 2027.

Leggi anche: Marco Bezzecchi si scusa con Jack Miller per la previsione sulla griglia MotoGP 2027.

Yamaha rivoluziona il garage: Ai Ogura al posto di Rins nel 2027Il garage Yamaha per la stagione 2027 prende una forma definitiva: Ai Ogura sostituirà Alex Rins nella squadra ufficiale, affiancando Jorge Martin.

Sono i Miller, una famiglia modello che si gode le vacanze, ma se si ritrovano a questo punto forse le cose stanno un po’ diversamente #ComeTiSpaccioLaFamiglia, con Jennifer Aniston e Jason Sudeikis, vi aspetta in seconda serata su #Italia1! - facebook.com facebook