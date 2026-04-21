Moto tampona auto il centauro viene sbalzato sui veicoli in sosta | è gravissimo in ospedale

Ieri pomeriggio, i carabinieri sono intervenuti in via Roma, all’altezza del civico 37, a seguito di un incidente tra un motociclista e un’auto. Secondo la ricostruzione, la moto ha tamponato il veicolo, facendo sbalzare il centauro sui mezzi parcheggiati lungo la strada. L’uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime. Le forze dell’ordine stanno accertando la dinamica dell’incidente.

Ieri pomeriggio i carabinieri della sezione radiomobile di Marano sono intervenuti in via Roma (altezza civico 37) per un incidente stradale.Per cause in corso di accertamento un uomo in moto ha tamponato un’auto ed è stato sbalzato contro altri veicoli in sosta.Il centauro, 20 anni di Melito, è.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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