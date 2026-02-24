Tampona un'auto ferma a Manerbio e viene sbalzato dalla moto | morto il 57enne Massimo Piotti

Massimo Piotti ha perso la vita ieri sera a causa di un incidente stradale a Manerbio, quando è stato tamponato da un’auto ferma e poi sbalzato dalla moto. La causa del sinistro sembra essere stata una manovra improvvisa dell’auto, che ha provocato il tragico impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il 57enne non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Massimo Piotti è morto nella serata di ieri, lunedì 23 febbraio, in seguito a un incidente stradale a Manerbio (Brescia). Il 57enne avrebbe tamponato un'auto ferma con la moto.