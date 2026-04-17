Festa della Liberazione | il calendario degli eventi a Rimini e in tutta la provincia

A Rimini e nella provincia, si stanno organizzando gli eventi per l’81° anniversario della Liberazione d’Italia. La commemorazione inizia mercoledì 22 aprile e si conclude nel fine settimana del 25 aprile, con diverse iniziative che coinvolgono il territorio. Le celebrazioni prevedono appuntamenti pubblici e commemorativi diffusi in varie località, con l’obiettivo di ricordare questa ricorrenza storica.

Tutto il territorio riminese si prepara a celebrare l'81° anniversario della Liberazione d'Italia con un programma che prende avvio mercoledì 22 aprile e culmina nel fine settimana del 25 aprile. In particolare, per Rimini sarà anche l'occasione per ricordare il tributo pagato dalla città durante.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Festa della Liberazione, Parma presenta il calendario: eventi per tutto il mese fino al 9È stato presentato questa mattina, nella Sala del Consiglio Comunale, il programma delle iniziative promosse dal Comune di Parma in occasione della... Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma per il 25 Aprile e non soloANCONA – È stato definito e approvato oggi, giovedì 16 aprile, dalla Giunta comunale, il calendario delle manifestazioni per la celebrazione del 25... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 25 Aprile 2026 - Festa della Liberazione; 25 aprile - Festa della liberazione; Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città; Festa Nazionale della Liberazione. Festa della Liberazione, il programma delle iniziative della città di TorinoAnche quest’anno Torino si prepara a celebrare la Festa della Liberazione con un ricco programma di appuntamenti su tutto il territorio cittadino, tra dibattiti, letture, attività per le scuole, proie ... torinoggi.it Festa della Liberazione: tutti gli appuntamenti organizzati a NichelinoORE 9.15 CORTEO: via Galimberti – via Torino – via I Maggio, con deposizione corona davanti alle lapidi presso sede Circolo ARCI Primo Maggio, via S. Francesco d’Assisi – Deposizione di corone d’all ... torinoggi.it 25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE @bandamusicaledibevagna #25aprile #bevagna - facebook.com facebook