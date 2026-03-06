La commissione di rigenerazione urbana di Montopoli ha stabilito che eliminare il traffico nel centro storico rappresenta una delle azioni principali del progetto. Nella relazione finale sono state proposte diverse idee specifiche per i luoghi simbolo della città, con l’obiettivo di ridisegnare gli spazi e migliorare la vivibilità del centro. La questione del traffico emerge come prioritaria nelle strategie di intervento.

MONTOPOLI L’eliminazione del traffico nel centro storico di Montopoli è tra le priorità individuate dalla commissione di rigenerazione urbana nella relazione finale. "Tra gli interventi figurano nuovi parcheggi con la realizzazione di aree di sosta in via Uliveta e a fondovalle con la possibilità di una nuova infrastruttura di risalita collegata a piazza II Giugno, permettendo la pedonalizzazione di ampie aree del borgo. Un intervento possibile grazie a un collegamento sostenibile tra l’Arco di Castruccio e la strada provinciale Palaiese per intercettare il traffico esterno". Della commissione hanno fatto parte Marco Bonciolini (presidente), Marica Rossi, Lorenzo Storti, Gabriella Tessieri, Vanessa Di Vito, Massimo Tesi e Lara Reali in rappresentanza di tutti i gruppi consiliari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La priorità è eliminare il traffico". E tante idee per i luoghi simbolo

Le pietre d’inciampo. La lenta passeggiata per ripercorrere i vari luoghi simboloIn occasione del Giorno della Memoria, l’amministrazione comunale di Viareggio, in collaborazione con l’Anpi di Viareggio, l’istituto storico della...

Leggi anche: Olimpiadi, dal Vajont alla Regina delle Dolomiti: la fiaccola arriva a Cortina. Il passaggio nei luoghi simbolo

Una selezione di notizie su La priorità è eliminare il traffico E....

Temi più discussi: La priorità è eliminare il traffico. E tante idee per i luoghi simbolo; Farmaceutica, Luppi (Msd): eliminare il payback e accelerare accesso ai farmaci innovativi; Eliminare il sistema delle Pre Liste, la protesta di Elba Salute; Luppi (Msd): Per Italia più attrattiva Testo unico e no payback.

La sanità pubblica per gli italiani e la priorità su cui si deve investireÈ un quadro pieno di luci e ombre, che lascia spazio ad approfondimenti e riflessioni, quello che emerge da un’indagine su ‘Priorità e aspettative degli italiani per un nuovo Ssn’ presentata in occasi ... altovicentinonline.it

Ciò che conta è eliminare la minaccia, non il dopoUna parte rilevante della politica estera statunitense di questi giorni si comprende solo collocandola in una tradizione politica che attribuisce valore primario alla distruzione del nemico piuttosto ... ilgiornale.it

Campobello 2026, Daniele Mangiaracina: "No a tensioni, priorità ai cittadini" #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Dalla Francia - #Solet priorità assoluta dell' #Inter: ad aprile previsto un incontro a Milano x.com