Stroncato da un malore improvviso è morto l' ingegner Roberto Sciarra

Roberto Sciarra, ingegnere residente a Liverpool, è deceduto improvvisamente a causa di un malore. La sua famiglia ha espresso il desiderio di volerlo seppellire nella città inglese, dove viveva da diversi anni. La notizia rappresenta una perdita per la comunità e per chi lo ha conosciuto nel corso della sua vita.

Da diversi anni viveva a Liverpool, dove si era trasferito per lavoro: è qui che sarà sepolto, come da volontà della famiglia. È morto a 65 anni l'ingegner Roberto Sciarra, conosciutissimo a Ghedi e nella Bassa: si è spento in casa domenica mattina, stroncato da un infarto. Sposato con Cinzia De Caro, oltre alla moglie lascia la giovane figlia Gaia, il fratello Emanuele, la madre Maria, vedova da poco più di un anno. Ingegnere informatico conosciuto e stimato, si era dedicato con successo anche alla scrittura. La famiglia è molto conosciuta: il padre Giovanni, come detto scomparso poco più di un anno fa, era stato maresciallo dell'aeronautica.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Roberto Sciarra

Il mondo della medicina e della comunità di Lovere piange la scomparsa del dottor Graziano Martinelli, medico di base per oltre quattro decenni.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Roberto Sciarra

Argomenti discussi: È morto Andrea Lorini, il bodybuilder trovato senza vita sul letto dalla madre. Stroncato da un malore; Stroncato da un malore mentre fa jogging: sessantenne di Trieste muore in viale Miramare; Stroncato da un malore in strada, morto 55enne; Chiari piange il suo colosso di muscoli: Andrea Lorini stroncato da un malore a soli 48 anni.

Porto Recanati, stroncato da un malore a 46 anni, il calcio piange l'ex portiere Diego Ruspantini: era andato a letto per un dolore al collo, la scoperta choc della mogliePORTO RECANATI Ha cenato con la moglie e i figli, poi è andato a stendersi sul letto dicendo che si sentiva poco bene. Aveva un dolore al collo che lo tormentava, ipotizzava la ... corriereadriatico.it

Annamaria Broda stroncata da un malore a 43 anni sull'uscio di casa. Il fratello: «Abbiamo provato a rianimarla, non è bastato». Lascia due figli piccoliCAERANO DI SAN MARCO (TREVISO) - Un arresto cardiaco ha ucciso Annamaria Broda all’altezza del civico 11 di via XXX Aprile, sulla soglia di casa, mentre stava andando al ... ilgazzettino.it

È venuto a mancare Graziano Sciarra marito della cara Erminia Bianchini. La famiglia è sempre stata vicina alla nostra Confraternita, sentendosi parte integrante di essa. Ai figli Viviana e Cristiano, a Rossana, Roberto e alla famiglia tutta il nostro affetto. - facebook.com facebook