Morto in piscina a 7 anni il papà di Gabriele | Ha lottato come un leone Attesa per l’autopsia
Un bambino di sette anni è morto in piscina, lasciando la famiglia sotto shock. Il padre ha raccontato che il figlio ha lottato con tutte le sue forze prima di perdere la vita. La famiglia si trova ad affrontare un momento difficile e si attende l’esito dell’autopsia per chiarire le cause del decesso. La notizia ha suscitato grande dolore tra chi conosce la famiglia e la comunità locale.
“Siamo completamente sconvolti. Una famiglia non può partire in tre per un compleanno e tornare in due. Mia moglie è devastata. Avevamo un figlio che era un gioiello, forte e intelligente. Mio figlio è morto per una negligenza”: sono le parole del padre di Gabriele, il bambino di 7 anni deceduto.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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