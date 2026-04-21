Morto in piscina a 7 anni il papà di Gabriele | Ha lottato come un leone Attesa per l’autopsia

Un bambino di sette anni è morto in piscina, lasciando la famiglia sotto shock. Il padre ha raccontato che il figlio ha lottato con tutte le sue forze prima di perdere la vita. La famiglia si trova ad affrontare un momento difficile e si attende l’esito dell’autopsia per chiarire le cause del decesso. La notizia ha suscitato grande dolore tra chi conosce la famiglia e la comunità locale.