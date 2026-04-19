Gabriele morto a 7 anni nella piscina delle terme; l' area sequestrata analisi sul bocchettone Cosa sappiamo

Una famiglia ha trascorso un fine settimana alle terme di Suio, in provincia di Castelforte, celebrando il settimo compleanno di un bambino. Purtroppo, la vacanza si è conclusa con la morte del piccolo in una piscina delle terme. Sul luogo sono stati effettuati sequestri e verifiche, con particolare attenzione all'analisi del bocchettone della vasca. Le autorità stanno indagando sulle cause di quanto accaduto.

Una vacanza trasformata in tragedia. Gabriele aveva compiuto 7 anni giovedì scorso e per l'occasione la famiglia aveva deciso di trascorrere un week end fuori, alle terme di Suio, comune di Castelforte. Da Roma avevano quindi raggiunto il complesso termale le Le Vescine. E proprio qui nel.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Bimbo morto annegato in piscina alle terme di Suio. «Forse incastrato nel bocchettone»?. Aveva 7 anniUn bambino di sette anni è morto a Suio Terme, nel comune di Castelforte, mentre si trovava in una piscina di uno stabilimento termale. Bimbo morto annegato alle terme, si indaga per omicidio colposo. Analisi sul bocchettoneUna giornata di vacanza trasformata in tragedia a Suio Terme, frazione di Castelforte, in provincia di Latina. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Gabriele morto a 7 anni nella gita alle terme per il compleanno: cosa sappiamo; Bimbo morto annegato in piscina alle terme di Suio. Forse incastrato nel bocchettone?. Aveva 7 anni; Ambra Orfei racconta la morte del marito Gabriele Piemonti: Ho fatto di tutto per salvarlo, si è consumato per il lavoro; Malore in casa nella notte, Gabriele muore a 50 anni. Gabriele morto a 7 anni nella gita alle terme per il compleanno: cosa sappiamoAperta un'inchiesta per omicidio colposo. L'ipotesi è che il sistema di aspirazione possa aver trattenuto il bimbo sul fondo, ma non è escluso neppure il malore. Decisivo l'esito dell'autopsia ... today.it Trovato morto a 50 anni Gabriele De Robertis - facebook.com facebook