Latina bimbo di 7 anni morto in piscina | venerdì autopsia e primi indagati

A Suio Terme, in provincia di Latina, un bambino di sette anni è morto dopo essere stato risucchiato da un bocchettone in una piscina termale. La vittima, identificata come Gabriele, è deceduta nel corso di un incidente avvenuto nella struttura. Sono stati avviati gli accertamenti da parte delle autorità, e venerdì sarà effettuata l’autopsia sul corpo del bambino. Sono stati iscritti nel registro degli indagati i primi soggetti coinvolti nell’indagine.

Proseguono gli accertamenti in seguito alla morte di Gabriele, il bambino di sette anni risucchiato dal bocchettone nella piscina termale a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina. La procura della Repubblica di Cassina ha disposto delle verifiche sullo stato di manutenzione dell’impianto di svuotamento dell’acqua e sulla presenza dei bagnini per la vigilanza durante l’orario d’apertura dello stabilimento balneare dove il piccolo è deceduto sabato scorso, mentre si trovava insieme ai genitori. Venerdì prossimo verrà effettuata l’autopsia e già nelle prossime ore ci saranno i primi indagati, atto necessario per poter procedere all’esame autoptico.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Latina, bimbo di 7 anni morto in piscina: venerdì autopsia e primi indagati Notizie correlate Latina, bimbo di 7 anni muore in piscina termale: indagano i carabinieriUn bambino di sette anni ha perso la vita mentre si trovava nella piscina di uno stabilimento termale a Suio, nel territorio di Castelforte, lungo il... Latina, bimbo di 7 anni muore in piscina: risucchiato da bocchettoneUna vacanza di famiglia per festeggiare il compleanno del piccolo Gabriele, 7 anni, si è trasformata in tragedia a Suio Terme, nel basso Lazio, in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Latina, bambino di 7 anni muore annegato in centro termale; Latina, bimbo di 7 anni muore in piscina alle Terme di Suio; Latina, bimbo di 7 anni annega in una vasca alle terme: forse risucchiato da un bocchettone; Bambino di 7 anni morto in piscina a Latina, si indaga per omicidio colposo. Latina, bimbo annegato in piscina: tutto quello che non torna | La rabbia dei genitori: Niente grate di sicurezzaC'è poi la questione del bocchettone della vasca in cui si trovava Gabriele. Per il legale della famiglia la griglia non era presente e il bocchettone era libero e, secondo quanto raccontato dai ... tgcom24.mediaset.it Latina, bimbo di 7 anni muore annegato in piscina a Suio TermeUn bambino di 7 anni è morto annegato oggi, sabato 18 aprile, a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina. Sul posto, insieme ai carabinieri della Compagnia di Formia, sono arrivat ... adnkronos.com Sicily Dance Cup 2026: tante medaglie per Evasione Latina al Palaghiaccio di Catania #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook AMERICA LATINA. Le operazioni “antidroga” di #Trump sono uccisioni extragiudiziali. Negli ultimi mesi sono state uccise almeno 168 persone, in una sequenza di almeno 48 attacchi mortali americani dall’autunno 2025 x.com