Morto dopo la pizza | escluse intossicazioni alimentari

Un uomo di 56 anni è deceduto lo scorso 22 marzo dopo aver consumato una pizza in una pizzeria nel quartiere di Molassana. Le analisi sugli ingredienti della pizza non hanno riscontrato intossicazioni alimentari. La causa del decesso è ancora oggetto di indagini. Nessuna correlazione tra il pasto e una possibile insidia alimentare è stata confermata finora. La procura ha avviato approfondimenti per chiarire le circostanze.

Nessuna intossicazione alimentare. È questo l’esito delle analisi sugli ingredienti della pizza consumata da un uomo di 56 anni morto lo scorso 22 marzo dopo una cena in una pizzeria del quartiere di Molassana.L’uomo si era sentito male poco dopo il rientro a casa. A far scattare gli accertamenti.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Paese morto? Dopo l’alimentari a Torre Pallavicina arriva il terzo B&B Leggi anche: World Pizza Day: la pizza come linguaggio globale, il Campionato come casa dei professionisti Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio Gabriele Vaccaro, arrestato un 16enne: ha ucciso per una pizza. Denunciati gli amici; Ventenne scomparso nel Casertano trovato morto in una cantina. L’amico confessa l’omicidio; Accerchiati e aggrediti per farsi consegnare le pizze: ecco perché è stato ucciso Gabriele Vaccaro; Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, 25enne ucciso nella lite per una ragazza dal 16enne egiziano. Morto dopo una cena in pizzeria a Molassana, le analisi Gli alimenti non erano contaminatiGenova. Resta al momento un mistero la morte di un uomo di 56 anni, deceduto il 22 marzo dopo una cena in una pizzeria nel quartiere di Molassana. Le analisi sugli alimenti consumati hanno escluso la ... genova24.it Morto dopo cena in pizzeria a Genova, i test scagionano il localeGenova – La pizzeria, ne è convinta la Procura, con ogni probabilità non c'entra nulla, perché i test di laboratorio sui campioni degli alimenti somministrati non hanno portato alla luce nulla di sosp ... ilsecoloxix.it Vincenzo Iannitti è stato ritrovato morto dopo un mese dalla sua scomparsa - facebook.com facebook Una preghiera per Gabriele #Vaccaro, il 25enne morto dopo essere stato aggredito e colpito con un cacciavite nella notte tra sabato e ieri, in un'area vicina al centro storico di #Pavia. Un pensiero alla sua famiglia in questo drammatico momento. Ora è import x.com