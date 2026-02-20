Paese morto? Dopo l’alimentari a Torre Pallavicina arriva il terzo B&B

A Torre Pallavicina, con meno di 1.200 abitanti, il ristorante e due bed & breakfast sono ormai troppo pochi. La causa è l’avvio di un nuovo B&B, annunciato nel Piano di Governo del Territorio, che porterà a tre strutture ricettive nel paese. La decisione nasce dalla richiesta di aumentare l’offerta di alloggi per i visitatori e di rilanciare il turismo locale. Questa novità potrebbe attirare più ospiti e cambiare il volto di questa piccola comunità. Ora, la domanda è: come reagiranno i residenti?

Torre Pallavicina. Poco meno di 1.200 abitanti e due bed & breakfast. Anzi tre. Nel Piano di Governo del Territorio è previsto l'inserimento di una nuova struttura ricettiva, che porterà a quota tre le attività presenti in paese. Il terzo b&b, che sarà inserito nella variante al Pgt che verrà approvata tra febbraio e marzo, sorgerà lungo la Provinciale 106, al confine con Soncino, nella struttura che un tempo ospitava un ristorante, a ridosso del Parco dell'Oglio. Previsti circa quaranta posti letto e spazi per eventi, con utilizzo anche dell'area esterna. Un numero significativo per il piccolo centro della Bassa Orientale, se rapportato alle dimensioni del paese, che ne conferma la vocazione turistica.