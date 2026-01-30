World Pizza Day | la pizza come linguaggio globale il Campionato come casa dei professionisti

Oggi si celebra il World Pizza Day, una giornata dedicata a uno dei piatti più amati al mondo. La pizza si è trasformata in un vero e proprio linguaggio universale, capace di unire persone di culture diverse. Nel nostro Paese, il Campionato Italiano della Pizza rappresenta un punto di riferimento per i professionisti del settore, che ogni anno si sfidano per dimostrare le loro capacità. Nel mondo, il mercato della pizza continua a crescere: nel 2025 ha raggiunto i 282,91 miliardi di dollari, un segno chiaro di quanto questo alimento sia diventato un fenomen

L'edizione 2026 rafforza ulteriormente la dimensione internazionale dell'evento, con la partecipazione di pizzaioli provenienti da oltre 50 Paesi La pizza è oggi uno dei fenomeni gastronomici più diffusi e riconoscibili al mondo. Secondo Fortune Insight, nel 2025 il valore globale del mercato della pizza ha raggiunto i 282,91 miliardi di dollari, confermando un successo capace di attraversare culture, continenti e abitudini di consumo. Con 33 edizioni alle spalle, il Campionato Mondiale della Pizza si è affermato come la competizione internazionale di riferimento per i professionisti del settore.

Il 17 gennaio 2026 si celebra il World Pizza Day a Roma, in occasione della festa di Sant’Antonio Abate, protettore di fornai e pizzaioli.

World Pizza Day: il 17 gennaio è il giorno che celebra l’Italia e la sua cultura gastronomicaIl 17 gennaio è il World Pizza Day 2026 e nella Capitale i maestri pizzaioli di Crunch e Belloverde si preparano a festeggiare con le loro creazioni che rendono omaggio all’Italia e ai suoi prodotti d ... panorama.it

World Pizza Day a Roma, 17 gennaio 2026: la pizza accende i quartieri, dal forno alla stradaOggi 17 gennaio è la Giornata mondiale della pizza: origini, rituali e gusti. A Roma la pizza è casa, quartiere, identità viva ... romait.it

