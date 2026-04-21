Morto Desmond Morris autore de La scimmia nuda | ispirò la vittoria di Francesco Gabbani a Sanremo

È morto lo zoologo e saggista Desmond Morris, autore de "la scimmia nuda", un saggio cult che ispirà Francesco Gabbani per "Occidentali's Karma" con cui vinse Sanremo nel 2017.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Morto Desmond Morris, l'etologo della scimmia nuda: aveva 98 anni; È morto Desmond Morris, il grande etologo che raccontò l’uomo come una scimmia nuda; Morto il grande etologo Desmond Morris, raccontò l’uomo come scimmia nuda; Grato a Desmond Morris per la scimmia nuda. La citazione in Occidentali's Karma non è casuale. Gabbani ricorda lo studioso morto.

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