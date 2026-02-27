Sanremo 2026 Francesco Gabbani ospite del Suzuki stage | chi è il cantante di ‘Viva la vita’

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, Francesco Gabbani è stato ospite del Suzuki stage in piazza Colombo. È il cantante noto per il brano ‘Viva la vita’. La sua presenza ha attirato l’attenzione del pubblico presente nell’area dedicata agli eventi collaterali del festival. La sua esibizione è stata tra i momenti più commentati della serata.

(Adnkronos) – Francesco Gabbani è il protagonista del Suzuki stage in piazza Colombo della quarta serata del Festival di Sanremo 2026. L'artista torna come ospite dopo aver partecipato in gara alla kermesse canora lo scorso anno con il brano ‘Viva la vita’. Francesco Gabbani è nato a Carrara il 9 settembre del 1982. La sua famiglia ha un negozio di strumenti musicali ha quindi respirato da i primi anni di vita, prima imparando a suonare la batteria e poi la chitarra. Ha studiato dalla suore e si è poi iscritto al Liceo Classico della sua città natale. A 18 anni firma il suo primo contratto con una casa discografica e registra con il progetto Trikobalto un album prodotto da Alex Neri e Marco Baroni dei Planet Funk. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sanremo 2026, Bresh ospite del Suzuki stage: chi è il cantante di ‘La tana del granchio’(Adnkronos) – Bresh è il protagonista del Suzuki stage in piazza Colombo della seconda serata del Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, Gaia ospite del Suzuki stage: chi è la cantante di ‘Chiamo io, chiami tu’(Adnkronos) – Gaia è la protagonista del Suzuki stage in piazza Colombo della prima serata del Festival di Sanremo 2026.

Francesco Gabbani ti sei calato perfettamente nei panni di giudici di #XF2025

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Francesco Gabbani: Se non avessi vinto al Festival, sarei tornato nel negozio di strumenti dei miei; Gabbani in piazza Colombo: un ritorno da ospite d’onore; Tutti gli ospiti del Suzuki Stage a Piazza Colombo, il palco live di Sanremo 2026; Sanremo 2026, tutto pronto per la prima serata: in gara anche un genovese, scaletta e canzoni.

Sanremo 2026, Francesco Gabbani ospite del Suzuki stage: chi è il cantante di 'Viva la vita'Francesco Gabbani è il protagonista del Suzuki stage in piazza Colombo della quarta serata del Festival di Sanremo 2026. L'artista torna come ospite dopo aver partecipato in gara alla kermesse canora ... adnkronos.com

Francesco Gabbani torna a Sanremo a 10 anni dalla vittoria con AmenCome ti senti come osservatore? Mi sento bene, venire a Sanremo durante la settima del Festival è come tornare in vacanza in un posto in cui sei stato bene. Quest’anno per me è particolare perché 10 a ... radioitalia.it

Piazza Colombo esplode già dalle prove Per Francesco Gabbani entusiasmo alle stelle fin dal soundcheck sul Suzuki Stage: cori, applausi e telefoni alzati hanno trasformato il pomeriggio in un vero evento. Non solo la piazza gremita, ma anche le vie limitr - facebook.com facebook