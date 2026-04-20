È morto Desmond Morris, noto etologo e scrittore britannico, autore di “La scimmia nuda”. Il libro, pubblicato nel 1967, ha suscitato discussioni e polemiche a causa delle sue analisi sulla natura umana e il comportamento animale. Morris era anche un artista e divulgatore scientifico, e la sua figura ha attraversato più ambiti senza soluzione di continuità. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore.

Roma, 20 aprile 2026 – Un etologo, un divulgatore scientifico, ma anche un artista: Desmond Morris viveva le sue varie vocazioni senza soluzione di continuità. Ha scritto libri così originali, con uno stile così inconsueto, da risultare indigesto in molti ambienti scientifici e culturali, e intanto dipingeva quadri surrealisti, esponendo a fianco di personaggi come Joan Mirò. Irritò mezzo mondo, e affascinò l’altra metà, descrivendo i comportamenti umani come quelli di una delle tante scimmie viventi sulla Terra: una scimmia senza pelliccia e capace di stare in posizione eretta, ma pur sempre una scimmia. Desmond Morris è morto ieri all’età di 98 anni e, come ha detto il figlio Jason, la sua è stata “una vita dedicata all’esplorazione, alla curiosità e alla creatività ”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Morto Desmond Morris: la sua ‘Scimmia nuda’ contro la superbia umana, le polemiche sul bestseller

Notizie correlate

Massimo Giletti contro Sigfrido Ranucci per le chat sul "giro gay", "Provo delusione umana profonda"A “Lo Stato delle Cose” Massimo Giletti ha attaccato Sigfrido Ranucci, mostrando le chat complete fra il giornalista e Maria Rosaria Boccia sulla...

Oggi 1 marzo, Sant’Albino di Angers: si scagliò con forza contro la superbia dei potentiMonaco e vescovo, sant’Albino di Angers visse nel VI secolo e operò per il rinnovamento della Chiesa contrastando la superbia dei potenti.

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Ho avuto lo stesso tipo di tumore che avevo visto in Grey's Anatomy: non sottovalutate questi sintomi.

È morto Desmond Morris, l’etologo della scimmia nudaAveva 98 anni. Si era imposto all'attenzione del grande pubblico e della comunità scientifica varando i primi studi del comportamento umano da ... huffingtonpost.it

Morto Desmond Morris a 98 anni, l’addio di Gabbani: La scimmia nuda nacque grazie a luiAddio a Desmond Morris, l’etologo e zoologo britannico diventato celebre alla fine degli anni ’60, dopo la pubblicazione del libro ‘La ... televisionando.it