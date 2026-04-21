Sul fronte di un caso di decesso avvenuto a Campobasso, si sta indagando su una possibile causa legata all’uso di un veleno artigianale preparato con semi di ricino. Le forze dell’ordine stanno eseguendo controlli sul territorio per verificare se siano presenti ambienti o situazioni in cui la pianta possa essere facilmente accessibile o coltivata. Nessuna ipotesi ufficiale è ancora stata esclusa o confermata.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti per la morte a Campobasso di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, ci sarebbe quella di un veleno ricavato in modo artigianale dai semi della pianta del ricino. Proprio per questo, sono in corso verifiche sul territorio per individuare eventuali contesti in cui la pianta o i suoi semi possano essere disponibili. Le attività riguarderebbero ambienti diversi, dai contesti rurali e domestici fino ad ambiti a fini didattici, come scuole di agraria, dove la pianta è utilizzata per studio e laboratorio. Si tratta di accertamenti tecnici legati alla disponibilità della materia prima e non di ipotesi accusatorie.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morte a Campobasso, la pista di un veleno ricavato in modo artigianale dai semi del ricino

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