L’ipotesi del veleno artigianale ricavato dai semi di ricino per il caso di madre e figlie uccise Sopralluogo in una scuola della provincia

Le autorità stanno indagando sulla possibilità che il veleno utilizzato nel caso di madre e figlie uccise possa essere stato ricavato artigianalmente dai semi di ricino. Un sopralluogo è stato effettuato in una scuola della provincia coinvolta nelle indagini, mentre si prosegue con l’analisi di eventuali tracce di sostanze tossiche e con l’approfondimento delle testimonianze raccolte. La procura non ha ancora confermato eventuali sviluppi decisivi sull’ipotesi.

L’ipotesi di un veleno ricavato artigianalmente dai semi di ricino entra con forza nell’inchiesta sul duplice omicidio di Sara Di Vita, 15 anni, e la madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, morte tra il 27 e 28 dicembre scorso. Una pista che, pur restando al momento tra quelle al vaglio degli inquirenti, orienta in modo sempre più concreto le attività investigative, ora estese anche alla possibile provenienza della sostanza. La procura di Larino, che coordina le indagini. prosegue con tutti gli accertamenti. Secondo quanto emerge da fonti investigative, gli accertamenti si stanno concentrando proprio sulla disponibilità della materia prima: i semi della pianta di ricino, da cui può essere ricavata la ricina, una tossina estremamente pericolosa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’ipotesi del veleno artigianale ricavato dai semi di ricino per il caso di madre e figlie uccise. Sopralluogo in una scuola della provincia Notizie correlate Madre e figlia uccise con la ricina, sopralluogo a sorpresa nella casa di Pietracatella. Attesa per esiti sul velenoNon si ferma neppure nel fine settimana l’attività investigativa sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, decedute tra... Madre e figlia uccise con la ricina, gli investigatori a caccia del veleno nella casa sotto sequestro. La svolta del caso da un capelloGli investigatori torneranno a Pietracatella nell’abitazione della famiglia Di Vita, ancora sotto sequestro da tre mesi, per cercare eventuali tracce... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Madre e figlia uccise con la ricina, sopralluogo a sorpresa nella casa di Pietracatella. Attesa per esiti sul veleno; Morte avvelenate, confermata la negatività alla ricina per il papà: positive al veleno Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi; Madre e figlia morte avvelenate, spunta un audio sulle analisi: anche il padre potrebbe essere entrato in contatto con la ricina; Abruzzo, 10 lupi morti tra Alfedena e Pescasseroli: indagini sul veleno. Gran Sasso d’Italia | Rifugio Franchetti — Primo sopralluogo post-invernale Il gestore Luca Mazzoleni ha reso noto l’esito del primo accesso stagionale al Rifugio Franchetti, effettuato nel fine settimana scorso dopo le eccezionali nevicate che hanno caratteriz facebook Sopralluogo della Commissione Parlamentare x.com