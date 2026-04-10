La guerra civile degli scimpanzé di Kibale in Uganda | anni di violenze tra ex alleati

Nel parco di Kibale, in Uganda, una comunità di scimpanzé si è divisa in due gruppi rivali, dando origine a una serie di violenze e attacchi fatali tra ex alleati. Questa frattura ha avuto una durata di diversi anni, coinvolgendo membri della stessa comunità e causando tensioni interne. Gli episodi di aggressione tra i gruppi sono stati documentati nel tempo, offrendo dati interessanti anche per lo studio dei comportamenti sociali degli animali e, in alcuni casi, riflettendo dinamiche simili a quelle umane.