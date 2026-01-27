Sgarbi il tribunale dispone una perizia medica | si valuta la capacità di autodeterminarsi

Il Tribunale civile di Roma ha deciso di far fare una perizia medica a Vittorio Sgarbi per capire se riesce a capire bene le conseguenze delle sue scelte. La decisione arriva dopo le preoccupazioni sulla capacità dell’ex ministro di autodeterminarsi. La perizia servirà a stabilire se può continuare a prendere decisioni importanti da solo o se ha bisogno di assistenza.

Il Tribunale civile di Roma ha disposto una perizia medica su Vittorio Sgarbi per accertare se sia in grado di comprendere pienamente il significato e le conseguenze personali, patrimoniali e giuridiche delle decisioni più complesse. Il provvedimento rientra nel procedimento avviato dopo la richiesta della figlia Evelina Sgarbi, che ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il padre. Il giudice ha nominato un consulente tecnico d’ufficio (CTU), una psicologa psicoterapeuta incaricata di valutare, attraverso l’analisi degli atti, esami clinici e l’acquisizione della documentazione sanitaria, se il critico d’arte presenti condizioni psicologiche, psicopatologiche o cognitive tali da incidere sulla sua capacità di autodeterminazione, in particolare per gli atti di straordinaria amministrazione e l’esercizio dei diritti personalissimi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

