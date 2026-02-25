Tredici Pietro urla dal balcone dell' hotel | Stasera canto e gli faccio un c**o così Un uomo commenta | Raccomandato

Da today.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È virale un video del figlio di Gianni Morandi in cui parla con i fan poche ore prima della sua esibizione sul palco dell'Ariston C’è chi lo conosce, perché segue la sua musica da alcuni anni, e chi, invece, lo ha scoperto solo ora, grazie al palco più ambito della musica italiana. Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi e di Anna Dan, ha fatto ieri il suo debutto al Festival di Sanremo con la canzone “Uomo che cade”, salendo per la prima volta sul palco del Teatro Ariston tra i Big in gara. Nelle ultime ore sta circolando un video girato nel pomeriggio di ieri, 24 febbraio, nel quale si vede Tredici Pietro affacciarsi dal balcone della sua camera d’albergo a Saremo per salutare i fan radunati in strada. L’atmosfera è carica di entusiasmo, qualcuno lo incita, qualcun altro riprende con il cellulare. A un certo punto il cantante, sorridendo e con tono spavaldo, urla: “Io sono Tredici Pietro, stasera canto a Sanremo e gli faccio un c**o così. 🔗 Leggi su Today.it

