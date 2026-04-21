Moon Studios travolge il mercato | 1,7 milioni di copie per l’action RPG

Moon Studios ha annunciato di aver venduto oltre 1,7 milioni di copie del loro action RPG, No Rest for the Wicked. La cifra rappresenta un risultato importante per il titolo, che si è affermato nel settore degli action RPG in fase di sviluppo. La casa di produzione ha confermato il successo commerciale raggiunto, senza fornire dettagli sulla distribuzione o sulle piattaforme coinvolte.

Il traguardo raggiunto da Moon Studios segna un punto di svolta per il mercato degli action RPG in fase di sviluppo, con No Rest for the Wicked che ha ufficialmente superato le 1,7 milioni di copie vendute. Il dato emerge con forza dopo due anni dall’ingresso del titolo nell’accesso anticipato, evidenziando una spinta commerciale straordinaria proprio nel primo quadrimestre del 2026, periodo in cui sono state piazzate ben 700.000 unità grazie anche al rilascio di importanti aggiornamenti gratuiti. L’evoluzione costante di un progetto guidato dalla community. La traiettoria di crescita dell’opera firmata Moon Studios mostra una progressione costante che non accenna a fermarsi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Moon Studios travolge il mercato: 1,7 milioni di copie per l’action RPG Notizie correlate ARC Raiders vola: 12 milioni di copie vendute assicurano il futuro di Embark Studios e nuovi investimenti.Il successo oltre le aspettative di ARC Raiders, lo sparatutto a estrazione sviluppato da Embark Studios, ha garantito allo studio una “stabilità e... Dragon Ball travolge il mercato: 800.000 copie in soli tre giorniIn meno di tre giorni, il mercato editoriale giapponese ha assistito a un fenomeno senza precedenti: la collezione speciale di Dragon Ball ha...