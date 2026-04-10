Dragon Ball travolge il mercato | 800.000 copie in soli tre giorni

In meno di tre giorni, una collezione speciale di Dragon Ball ha venduto oltre 800.000 copie nel mercato editoriale giapponese. Questo risultato inatteso ha attirato l'attenzione di addetti ai lavori e appassionati, che hanno seguito con interesse l’andamento delle vendite. L’evento ha rappresentato un record in termini di vendite in un arco di tempo così breve, segnando un momento di grande successo per il franchise.

In meno di tre giorni, il mercato editoriale giapponese ha assistito a un fenomeno senza precedenti: la collezione speciale di Dragon Ball ha registrato vendite per oltre 800.000 copie tra il 30 marzo e l’inizio di aprile. Il lancio della Dragon Ball Complete Series Double Cover Box non è stato un semplice evento nostalgico, ma un’operazione commerciale che ha spostato gli equilibri del settore, dimostrando come un franchise storico possa ancora generare volumi massicci in tempi brevissimi. L’impatto dei numeri: un balzo verso il milione in soli tre giorni. Le statistiche fornite da Oricon delineano un quadro di forza economica impressionante. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dragon Ball travolge il mercato: 800.000 copie in soli tre giorni Dragon Ball ufficializza la sua storia: Dragon Ball GT non è canonico, la conferma dopo 30 anniLe discussioni sul canone di Dragon Ball agitano da anni forum e convention, tra timeline alternative e interpretazioni più o meno creative. Dragon Ball da record: quasi un milione di copie in 72 ore per la collezione con le cover dei maestri mangakaLa nuova edizione speciale di Dragon Ball sfiora il milione di copie vendute in sole 72 ore in Giappone.