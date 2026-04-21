Montevarchi pubblicato il bando per il Bonus Idrico Integrativo 2026

Da lanazione.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato il bando per il Bonus Idrico Integrativo 2026 nel Comune di Montevarchi. La misura mira a aiutare le famiglie nel pagamento delle bollette dell’acqua e riguarda i cittadini che soddisfano determinati requisiti. La domanda può essere presentata a partire da questa data e rimarrà aperta fino a una data da comunicare. La procedura di richiesta e i criteri di assegnazione sono disponibili sul sito ufficiale del Comune.

Arezzo, 21 aprile 2026 – È stato pubblicato il bando per la concessione del Bonus Idrico Integrativo 2026 del Comune di Montevarchi, misura destinata a sostenere le famiglie nel pagamento delle utenze idriche. Per l’anno in corso, l’Autorità Idrica Toscana ha assegnato all’ente un finanziamento pari a 67.256,75 euro, riconoscendo il Comune tra quelli “virtuosi” per aver distribuito integralmente nel 2025 le risorse disponibili sul territorio. Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 6 giugno 2026 e dovranno essere inoltrate principalmente attraverso la procedura online, accedendo con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).🔗 Leggi su Lanazione.it

montevarchi pubblicato il bando per il bonus idrico integrativo 2026
© Lanazione.it - Montevarchi, pubblicato il bando per il Bonus Idrico Integrativo 2026

Notizie correlate

Bonus sociale idrico integrativo: Vicopisano apre il bando per le domandeVicopisano (PI), 20 aprile 2026 – Il Comune di Vicopisano informa che fino a venerdì 15 maggio sarà possibile presentare domanda per il Bonus Sociale...

Bonus animali 2026, pubblicato il bando a Pisa: contributi fino a 300 euroPisa, 24 marzo 2026 – Pubblicato il bando del Comune di Pisa per il Bonus animali d’affezione 2026.

Aggiornamenti e dibattiti

bonus idrico integrativo montevarchi pubblicato il bandoBonus idrico integrativo, pubblicato il bando del Comune: come fare domandaIl Comune di Roccastrada, in provincia di Grosseto, ha pubblicato il bando per il bonus idrico integrativo 2026. grossetonotizie.com

bonus idrico integrativo montevarchi pubblicato il bandoBonus sociale idrico integrativo: pubblicato il bando del ComuneIl Comune di Massa Marittima, in provincia di Grosseto, pubblica il bando per il bonus sociale idrico integrativo, ... grossetonotizie.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.