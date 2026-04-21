Montevarchi pubblicato il bando per il Bonus Idrico Integrativo 2026

È stato pubblicato il bando per il Bonus Idrico Integrativo 2026 nel Comune di Montevarchi. La misura mira a aiutare le famiglie nel pagamento delle bollette dell’acqua e riguarda i cittadini che soddisfano determinati requisiti. La domanda può essere presentata a partire da questa data e rimarrà aperta fino a una data da comunicare. La procedura di richiesta e i criteri di assegnazione sono disponibili sul sito ufficiale del Comune.

Arezzo, 21 aprile 2026 – È stato pubblicato il bando per la concessione del Bonus Idrico Integrativo 2026 del Comune di Montevarchi, misura destinata a sostenere le famiglie nel pagamento delle utenze idriche. Per l’anno in corso, l’Autorità Idrica Toscana ha assegnato all’ente un finanziamento pari a 67.256,75 euro, riconoscendo il Comune tra quelli “virtuosi” per aver distribuito integralmente nel 2025 le risorse disponibili sul territorio. Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 6 giugno 2026 e dovranno essere inoltrate principalmente attraverso la procedura online, accedendo con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi, pubblicato il bando per il Bonus Idrico Integrativo 2026 Notizie correlate Bonus sociale idrico integrativo: Vicopisano apre il bando per le domandeVicopisano (PI), 20 aprile 2026 – Il Comune di Vicopisano informa che fino a venerdì 15 maggio sarà possibile presentare domanda per il Bonus Sociale... Bonus animali 2026, pubblicato il bando a Pisa: contributi fino a 300 euroPisa, 24 marzo 2026 – Pubblicato il bando del Comune di Pisa per il Bonus animali d’affezione 2026. Aggiornamenti e dibattiti Bonus idrico integrativo, pubblicato il bando del Comune: come fare domandaIl Comune di Roccastrada, in provincia di Grosseto, ha pubblicato il bando per il bonus idrico integrativo 2026. grossetonotizie.com Bonus sociale idrico integrativo: pubblicato il bando del ComuneIl Comune di Massa Marittima, in provincia di Grosseto, pubblica il bando per il bonus sociale idrico integrativo, ... grossetonotizie.com