MISSIONE COMPIUTA! L’Italia scrive un’epocale pagina di storia | bronzo alle Olimpiadi nella prova a squadre Rizzo decisivo!

Da oasport.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia del pattinaggio artistico conquista il bronzo nella prova a squadre ai Giochi di Milano-Cortina. La squadra ha dato il massimo, e Rizzo ha fatto la differenza con una performance decisiva. È un risultato storico che riempie di orgoglio tutto il movimento sportivo italiano.

8 febbraio 2026. L’Italia del pattinaggio artistico scrive una pagine di storia epocale dello sport italiano. Gli azzurri hanno infatti conquistato la medaglia di bronzo nella prova a squadre alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ottenendo così il terzo metallo complessivo dopo Barbara Fusar Poli-Maurizio Margaglio (Salt Lake City 2002) e Carolina K0stner (Sochi 2014). E lo ha fatto con una prestazione a dir poco sontuosa di Matteo Rizzo che, come suo costume, ha saputo trarre il meglio di sé sotto pressione portando i suoi compagni su un gradino più basso del podio mai così in bilico dopo la gara femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

