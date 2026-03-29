Addio ai platani secolari di via Barletta

A via Barletta sono stati abbattuti circa venti platani secolari per i lavori della Metro C. L’operazione è stata effettuata nonostante non siano state segnalate condizioni di pericolo e in presenza di nidi, situazione che potrebbe aver violato normative e il Codice Penale a tutela della biodiversità. La decisione ha suscitato reazioni da parte di gruppi ambientalisti e cittadini.