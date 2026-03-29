Addio ai platani secolari di via Barletta
A via Barletta sono stati abbattuti circa venti platani secolari per i lavori della Metro C. L’operazione è stata effettuata nonostante non siano state segnalate condizioni di pericolo e in presenza di nidi, situazione che potrebbe aver violato normative e il Codice Penale a tutela della biodiversità. La decisione ha suscitato reazioni da parte di gruppi ambientalisti e cittadini.
L’abbattimento a via Barletta, per i lavori della Metro C, di circa venti platani secolari, in assenza di evidenti condizioni di pericolo e in presenza di nidi, in potenziale violazione delle normative e del Codice Penale a tutela della biodiversità. Carlo Di Clemente, archeologo, intervista Jacopa Stinchelli, Presidente dell’Associazione CURAA, attiva sul territorio per contrastare la deforestazione urbana e il greenwashing. Turismo. Onorato: Duco nel 2027 arriva nella capitale, straordinario risultato Copyright © 2010 - 2026 [email protected] Direttore responsabile Arrigo d'Armiento [email protected] Registro degli Operatori di Comunicazione n. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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